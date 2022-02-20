Россия проиграла Финляндии в финале Олимпиады

Сборная России по хоккею проиграла в финале олимпийского турнира. Наши спортсмены уступили финнам.

Россияне вышли вперед в первом периоде. Во втором игровом отрезке финская сборная сравняла счет, а в начале третьего забросила вторую шайбу. Отыграться нашим уже не удалось.

Сборная России забирает серебро. Это 32-я медаль команды ОКР на Олимпиаде в Пекине. В активе сборной 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.