Летний снег прошел в Финляндии

В первые дни лета в Финляндии свежо, как никогда. В Лаппеенранте 2 июня выпал снег. Фотографии автомобиля в снежном покрывале и припорошенных снегом цветов опубликованы в телеграм-канале РИА Новости. На юге страны ночью температура опускается до +1, +2 градусов.

Холодно и в Карелии. 1 июня в Петрозаводске местами прошел град. В разных населенных пунктах Карелии также фотографировали снежные заряды. Синоптики предупреждали о ночных заморозках.

Ранее синоптики дали прогноз на первый месяц лета. В первой декаде июня Карелия окажется под влиянием холодного малоподвижного циклона. Температура воздуха будет на 4-6 градусов отставать от нормы.