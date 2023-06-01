Синоптики рассказали, каким будет июнь в Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз на июнь. Он появился в официальном паблике учреждения.

Так, в первой декаде месяца республика окажется под влиянием холодного малоподвижного циклона. Температура воздуха будет на 4-6 градусов отставать от нормы. По ночам 2-4 июня местами ожидаются заморозки до -2 градусов, дневные температуры не превысят +8+14 градусов. На севере по ночам может идти снег, промозглости добавит северный ветер.

Во второй и третьей декадах месяца температура воздуха войдет в норму, а в отдельные дни будет превышать ее. Ночные температуры составят +5,+10 градусов, но в середине месяца не исключены ситуации, благоприятные для формирования ночных заморозков. Дневной прогрев составит +16,+21 градусов. // Фото: unsplash.com