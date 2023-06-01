Июнь встречает дождями и прохладой

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +11, +13, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, на большей части республики небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +9, +14.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +10;

В Кондопоге днем +13;

В Медвежьегорске, Сегеже, Сортавале, Суоярви днем +12;

В Олонце днем +14;

В Пудоже днем +15.