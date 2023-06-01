01 июня 2023, 06:30
Июнь встречает дождями и прохладой
До плюс 14 обещают сегодня в Карелии, в Петрозаводске до плюс 13 градусов
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +11, +13, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, на большей части республики небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +9, +14.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +10;
В Кондопоге днем +13;
В Медвежьегорске, Сегеже, Сортавале, Суоярви днем +12;
В Олонце днем +14;
В Пудоже днем +15.