Синоптики рассказали о погоде в Карелии в первый день лета

В Петрозаводске 1 июня облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +11, +13, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северным и восточным районам, днем на большей части прогнозируют небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +9, +14.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью 0, днем +10;

В Кондопоге ночью +2, днем +13;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +12;

В Олонце ночью +1, днем +14;

В Пудоже ночью 0, днем +15;

В Сегеже ночью +1, днем +12;

В Сортавале ночью +2, днем +12;

В Суоярви ночью -1, днем +12.