В последний день мая в Карелии пройдут дожди

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха +12, +14, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +10, +15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +12;

В Медвежьегорске, Олонце, Кондопоге, Сегеже днем +15;

В Пудоже днем +18;

В Сортавале днем +14;

В Суоярви днем +13. // фото «Петрозаводск говорит»