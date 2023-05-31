31 мая 2023, 06:30
В последний день мая в Карелии пройдут дожди
Температура воздуха днем будет в диапазоне +10, +15 градусов
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха +12, +14, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +10, +15.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +12;
В Медвежьегорске, Олонце, Кондопоге, Сегеже днем +15;
В Пудоже днем +18;
В Сортавале днем +14;
В Суоярви днем +13. // фото «Петрозаводск говорит»