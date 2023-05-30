Ночные заморозки прогнозируют в Карелии

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +12, +14, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, +6, местами в воздухе и на почве заморозки до -2, днем +10, +15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2, днем +12;

В Кондопоге ночью +6, днем +15;

В Медвежьегорске, Олонце ночью +4, днем +15;

В Пудоже ночью +5, днем +18;

В Сегеже ночью +5, днем +15;

В Сортавале ночью +6, днем +14;

В Суоярви ночью +5, днем +13. // фото unsplash.com