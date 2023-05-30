Жителей Карелии предупреждают о ливнях с грозами и сильном ветре

Под удар стихии могут попасть несколько территорий на Дальнем Востоке, а также на Северо-Западе. Ученые ВНИИ ГОЧС составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на этой неделе.

Выпадение до 45 мм осадков прогнозируется на этой неделе в Дальневосточном федеральном округе. Есть риск подтоплений на территории Хабаровского, Камчатского, Приморского краев, Амурской и Еврейской АО.

«Аналогичные риски прогнозируются в Северо-Западном федеральном округе – в Мурманской, Вологодской областях и Республике Карелия»,

- говорится в сообщении на сайте всероссийского научно-исследовательного института по проблемам ГО и ЧС МЧС РФ.

Возможны подтопления в Адыгее, Краснодарском крае, на территории республик Северо-Кавказского федерального округа. На территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сохраняется вероятность схода селевых потоков и оползней.

Ученые прогнозируют на этой неделе в ряде регионов, включая Карелию, ливневые дожди с грозами и порывистым ветром. Непогода может привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населенных пунктов. // фото freepik.com