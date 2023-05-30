Небольшие дожди обещают сегодня в Карелии

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского гидрометцентра, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12, +14.

В Карелии облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +12, +17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Суоярви, Олонце, Сегеже, Сортавале днем +15;

В Кондопоге днем +14;

В Пудоже днем +17. // фото «Петрозаводск говорит»