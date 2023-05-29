Синоптики дали прогноз в Карелии на вторник, 30 мая

По прогнозу регионального гидрометцентра, в Петрозаводске во вторник облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +12, +14. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +12, +17.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Суоярви ночью +4, днем +15;

В Кондопоге ночью +5, днем +14;

В Олонце ночью +3, днем +15;

В Пудоже ночью +2, днем +17;

В Сегеже, Сортавале ночью +6, днем +15. // фото «Петрозаводск говорит»