Финнам запретили мешать жить гадюкам и «безосновательно» их убивать

По соседству с Карелией гадюк причислили к охраняемым видам. В Финляндии вступил в силу закон об охране природы.

Как пишет «Фонтанка», в Финляндии теперь нельзя «безосновательно» убивать гадюк, ловить и мешать им жить.

Финнам можно ловить змей в своем дворе и перемещать их, но если это сделать не удастся, гадюку разрешается убить.

Зоолог, один из основателей Финского герпетологического общества Ярмо Саарикиви считает, что защита гадюки - важный сигнал о том, что убивать диких животных неправильно, а животные, которые не всем нравятся, также нуждаются в защите и заслуживают ее.

Не так давно после публикации фотографии греющейся на камнях гадюки в карельском городе среди пользователей соцсети возник спор о том, как относиться к змеям. // фото freepik.com