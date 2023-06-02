Финны установят видеонаблюдение на стене на границе с Россией

Финляндия оснастит стену, которая строится на границе с Россией, видеонаблюдением и колючей проволокой. Об этом сообщает издание Itä-Savo.

«Для контроля за 200-километровым участком границы на заборе будут установлены тысячи видеокамер», - говорится в статье.

Так финские власти отреагировали на критику возводящегося сооружения, которое местные жители посчитали слишком хлипким и сравнили с ограждением для детского сада. Напомним, стоимость проекта оценивается в 380 миллионов евро. // Фото: unsplash.com