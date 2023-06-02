Не теплом встретило лето жителей Карелии

Град, дождь, пронизывающий ветер и немного солнца — приметы наступившего лета. «Первый день лета! Погода радует: град с дождем! Прошел быстро, шквалом с сильным ветром», — пишет на своей страничке Марина Ярцева из поселка Пряжа.

«На улице стоит дикий холод и сыро». «Небо хмурое, как осенью». «Похоже, лето было где-то в мае...», — вторят ей жители других районов.

Но все же выглянувшее ненадолго солнышко порадовало: яркое радужное коромысло повисло над старинной карельской деревней Корза.

Вот оно, какое, наше лето: короткое, но малоснежное //фото Алины Гапеевой, сообщества «Деревня Корза»