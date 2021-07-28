28 июля 2021, 20:30
Летевший в Петербург самолет вынужденно приземлился в Петрозаводске
Жители Северной столицы возвращались домой из Крыма, но долететь до Пулково не смогли
Петербуржцы, которые отдыхали в Симферополе, не смогли вовремя возвратиться на родину. Самолет авиакомпании «Россия» сел в Петрозаводске, сообщает «Фонтанка».
Инцидент случился вечером 28 июля. Борт «России» вместо аэропорта Пулково сел на взлетно-посадочную полосу аэровокзала в Петрозаводске.
Диспетчеры перенаправили рейс в столицу Карелии из-за плохих метеоусловий. В Санкт-Петербурге гроза и сильный ливень, погода явно нелетная.
В результате петербуржцы попадут домой не ранее 21:00, да и то если погода позволит взлететь. // Фото: skyscrapercity