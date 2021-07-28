Эвакуатор в Петрозаводске не пропустил ребенка на «зебре»

Водитель эвакуатора, машину которого знают многие автомобилисты Петрозаводска, не пропустил на пешеходном переходе ребенка. По крайней мере, в этом уверены пользователи группы «ДТП Петрозаводска и Карелии», где появилась видеозапись инцидента.

Разместившие сообщение и ролик спрашивают, будет ли на подобное нарушение реагировать Госавтоинспекция.

В кадре эвакуатор довольно быстро проезжает по «зебре», хотя к ней уже подошел ребенок. Инцидент запечатлела камера «Ситилинк».

Правда, в комментариях пишут, что несовершеннолетний еще не стал переходить дорогу, так что формально нарушения, возможно, и нет. // Фото: скрин «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте