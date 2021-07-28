Мужчины в Суоярвском районе решили нарубить дров и могут сесть за это

Двое жителей Суоярвского района умудрились причинить лесному фонду ущерб на 230 тысяч рублей, при этом получив в десятки раз меньше денег. Мужчины незаконно вырубили 6,5 кубометров деревьев в Поросозерском лесничестве, сообщили в УМВД РФ по Карелии.

Когда лесники увидели, что кто-то срубил много деревьев на подведомственной им территории, они обратились в полицию.

Сотрудники угрозыска установили, что несанкционированная рубка – дело рук 38-летнего и 50-летнего местных жителей.

Мужчины рассказали, что хотели нарубить дров и заработать. Они нашли покупателей и заготовили для них сосновые и березовые дрова. За товар «черные лесорубы» получили девять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, его фигуранты могут получить срок до семи лет. // Фото: Free-Photos/Pixabay