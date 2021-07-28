Пропавшую без вести пенсионерку ищут в Петрозаводске

Почти неделю родные ничего не знают о 74-летней Вере Сергеевне Матилайнен. Пожилая женщина пропала еще 22 июля, сообщили в УМВД РФ по Карелии.

Пенсионерка живет в микрорайоне Кукковка, ушла она именно оттуда. Местонахождение Веры Матилайнен неизвестно.

На вид пропавшей 74 года, она худощавая, рост – 160 сантиметров. Волосы седые, прямые, посередине подбородка есть бородавка.

Пенсионерка носит мешковатую одежду. Всех, кто что-то знает о ней, просят сообщить правоохранителям. // Фото: в УМВД РФ по Карелии