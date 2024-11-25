Летевший из Сочи Superjet 100 загорелся в аэропорту Антальи

Вечером 24 ноября самолет Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Сочи в Анталью, загорелся при посадке в турецком аэропорту. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Одна из пассажирок рассказала «Известиям», что люди готовят коллективный иск к перевозчику.

Благодаря оперативной эвакуации никто из находившихся на борту не пострадал. Посадка проходила в сложных погодных условиях.

— Я была на первом месте, вышла первой. Трап выбросили, я первой выскочила и смогла запечатлеть происходящее <...>. Пожарные прибыли быстро, нам повезло,

— поделилась женщина.

Группа пострадавших планирует подать коллективный иск против компании. В своем обращении они требуют объяснений и компенсации за резкую посадку и инцидент с возгоранием.

По данным представителей аэропорта Антальи, причиной происшествия стало возгорание одного из двигателей самолета. // фото: unsplash.com