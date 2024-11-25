25 ноября 2024, 07:55
Автомобиль с гаражом сгорел в карельском поселке
Гараж вспыхнул в поселке Лендеры, сгорело имущество владельца
Утром 24 ноября в поселке Лендеры Муезерского района загорелся частный деревянный гараж. Сообщение поступило в 08:04, сообщил нам близкий к МЧС Карелии источник.
Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные были уже на месте происшествия и приступили к тушению горящего строения. Через десять минут распространение огня остановили, после чего пожар был ликвидирован полностью.
В ходе тушения пришлось осуществлять подвоз воды с ламбы, расположенной в 800-х метрах от места происшествия.
В результате пожара гараж был значительно поврежден, пострадал от огня и автомобиль ВАЗ-21053, также сгорели лодочный мотор «Ветерок», бензопила и триммер. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: pixabay.com