Автомобиль с гаражом сгорел в карельском поселке

Утром 24 ноября в поселке Лендеры Муезерского района загорелся частный деревянный гараж. Сообщение поступило в 08:04, сообщил нам близкий к МЧС Карелии источник.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные были уже на месте происшествия и приступили к тушению горящего строения. Через десять минут распространение огня остановили, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В ходе тушения пришлось осуществлять подвоз воды с ламбы, расположенной в 800-х метрах от места происшествия.

В результате пожара гараж был значительно поврежден, пострадал от огня и автомобиль ВАЗ-21053, также сгорели лодочный мотор «Ветерок», бензопила и триммер. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: pixabay.com