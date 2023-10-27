Лестницу к гипермаркету на Кукковке все-таки смогли доделать

Лестничный спуск к гипермаркету на Кукковке в столице Карелии доделали. Об этом написали в сообществе района в соцсети.

Срок окончания работ несколько раз переносили. Спуск должны были сдать к 14 августа, но у подрядчика не хватило рук и доделать обещали к 22 сентября, но и к этому сроку справиться не смогли.

У пользователей сообщества «Кукковка.РФ» возникли вопросы к пандусу. Судя по всему, он очень крутой.

«А те, кто ее спроектировал - сами то попробовали такой «пандус» на коляске преодолеть?»

- поинтересовались пользователи.

«Главное же есть! А то как люди будут спускаться и подниматься это исполнителя не волнует. Ничего личного нам заплатили», - ответили им в группе.

У горожан возник также вопрос, кто будет чистить лестницу зимой. // фото «Петрозаводск говорит»