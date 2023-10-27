Жители карельского города снова страдают от пыли с щебеночного завода

Пыльная буря вновь обрушилась на медвежьегорцев. Летом жители карельского города уже страдали от клубов пыли с щебеночного завода. Предприятие приостанавливало работу, подключилась прокуратура, была установлена водяная завеса, а отсев начали складировать в закрытом помещении. Но сейчас на город обрушилась новая волна пыли. Об этом в соцсети рассказала депутат карельского парламента Эмилия Слабунова.

Горожане засняли видео, как над кучами камня поднимаются густые облака пыли. Эта пыль оседает на окнах, крышах домов, дорожках.

Со слов местных жителей, система орошения отключена, так как она не подходит для зимы. А дробильную установку на предприятии запускают в темное время.

Парламентарий резюмировала, что придется повторить весь путь: Роспотребнадзор, администрация района и т.д. // фото скриншот видео со страницы Эмилии Слабуновой