14 июня 2023, 08:19
Прокуратуру заинтересовали жалобы на пыль в Медвежьегорске
Ситуацию на щебеночном заводе держит на контроле прокуратура
В Медвежьегорске после жалоб местных жителей на пыль и загрязнение воздуха вследствие работы щебеночного завода прокуратура организовала надзорные мероприятия.
Для контроля ситуации «по устранению негативных последствий» 9 июня на заводе побывал и.о. прокурора района Денис Иовлев.
В ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле районной прокуратуры.
Ранее местные жители жаловались в соцсети на облака пыли и пыльные бури. После этого работы на заводе в сухую погоду временно приостановили, на предприятии обещали установить систему для борьбы с пылью. // фото VK-паблик прокуратуры Карелии