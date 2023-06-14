Прокуратуру заинтересовали жалобы на пыль в Медвежьегорске

В Медвежьегорске после жалоб местных жителей на пыль и загрязнение воздуха вследствие работы щебеночного завода прокуратура организовала надзорные мероприятия.

Для контроля ситуации «по устранению негативных последствий» 9 июня на заводе побывал и.о. прокурора района Денис Иовлев.

В ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле районной прокуратуры.

Ранее местные жители жаловались в соцсети на облака пыли и пыльные бури. После этого работы на заводе в сухую погоду временно приостановили, на предприятии обещали установить систему для борьбы с пылью. // фото VK-паблик прокуратуры Карелии