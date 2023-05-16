«Пылища, дышать нечем»: в Медвежьегорске жалуются на облака пыли

Облака пыли опустили на Медвежьегорск. Местная жительница сняла на видео пыльную бурю. Женщина ехала из поселка Вичка в город вечером 15 мая и впервые увидела то, на что местные жители постоянно жалуются.

«Вся эта пыль с продолжительностью аж до самой центральной дороги. Бедные жители. Камера правда не передает всей красоты, вживую это просто жесть».

Подписчики паблика «Подслушано в Медвежьегорске» считают, что виновник пыльных бурь – щебеночный завод. Один из комментаторов написал, что вызвал полицию, был составлен протокол. По его словам, он обращался в местную администрацию в конце апреля. Еще один подписчик написал, что направил жалобу в Ростехнадзор.

Одна из местных жительниц пожаловалась, что из-за пыли не может повесить на улице белье.

«У меня собака чихает и кашляет, мечется по вольеру. А людям как дышать, если только в противогазе», - написала еще одна участница сообщества. Другие боятся различных проблем со здоровьем из-за постоянной пыли. // фото участников паблика