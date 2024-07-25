Лесозаготовительную технику убрали из соснового бора на Шелтозере

О новом этапе в противостоянии с собиравшимся строить турбазу предпринимателем сообщили жители села Шелтозеро. Как сообщила в соцсети активистка Екатерина Раевская, из леса вывели технику.

По ее словам, накануне лесозаготовительные машины стояли около вагончика в сосновом бору, теперь их там нет.

Напомним, местные жители протестовали против вырубки деревьев. Конфликт продолжался несколько месяцев, бизнесмен получил лесной участок и намеревался строить там турбазу.

Но недавно Карельская межрайонная природоохранная прокуратура признала выделение земли незаконным. По ее иску суд запретил вырубать сосновый бор и вести другую хозяйственную деятельность.