25 июля 2024, 11:33
Лесозаготовительную технику убрали из соснового бора на Шелтозере
Защитники леса из карельского села сообщили о выводе техники
О новом этапе в противостоянии с собиравшимся строить турбазу предпринимателем сообщили жители села Шелтозеро. Как сообщила в соцсети активистка Екатерина Раевская, из леса вывели технику.
По ее словам, накануне лесозаготовительные машины стояли около вагончика в сосновом бору, теперь их там нет.
Напомним, местные жители протестовали против вырубки деревьев. Конфликт продолжался несколько месяцев, бизнесмен получил лесной участок и намеревался строить там турбазу.
Но недавно Карельская межрайонная природоохранная прокуратура признала выделение земли незаконным. По ее иску суд запретил вырубать сосновый бор и вести другую хозяйственную деятельность.