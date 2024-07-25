На братской могиле в Чалне поставили новый памятник из камня

На кладбище в Чалне воздвигли свежий памятник. Это произошло после того, как останки павших воинов были перезахоронены, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Первоначально солдат перезахоронили в конце 1950-х годов из разрозненных погребений, расположенных на территории Чалнинского поселкового совета. Позже было проведено еще несколько дополнительных захоронений.

Братская могила в поселке Чална Пряжинского района является памятником культурного наследия регионального значения.

На ее пьедестал установили новый памятник воина с автоматом. Теперь он выполнен из камня. Администрация Чалнинского сельского поселения планирует благоустроить территорию вокруг братской могилы. // фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН