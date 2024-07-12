Лес вспыхнул в Карелии

На этой неделе в Карелии зафиксирован один лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РК.

По данным ведомства, 11 июля произошло возгорание в Беломорском лесничестве. Площадь пожара составила 0,38 гектара. Огонь был потушен в первые сутки.

Жителям Карелии напомнили, что сообщить о лесном пожаре они могут по круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142)-55-55-80, звонок бесплатный. // Фото: unsplash.com / Joanne Francis