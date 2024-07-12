12 июля 2024, 15:54
Рецидивист ударил ножом сотрудницу кафе в Карелии
В Медвежьегорске будут судить мужчину, подозреваемого в покушении на убийство
В Медвежьегорске перед судом предстанет местный житель, который ранее неоднократно был судим. Он обвиняется в покушении на убийство из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, в августе 2023 года в одном из заведений города мужчина, будучи пьяным, напал на сотрудницу кафе. Угрожая женщине убийством, бандит ударил ее ножом в грудь. Потерпевшую спасли другие посетители и прибывшие врачи.
Свою вину подозреваемый не признал. Вместе с тем следователи собрали достаточно доказательств. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. \\ Фото: unsplash.com \ Michal Parzuchowski