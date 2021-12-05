Легковой автомобиль «утонул» в кювете, один человек погиб

Трагедия на дороге в Олонецком районе произошла в воскресенье утром. Сообщение о дорожном происшествии поступило к спасателям 5 декабря в 11:57.

На 61километре дороги Усланка-Мегрега-Обжа легковой автомобиль съехал в кювет, сообщается в паблике пожарной охраны Олонецкого района. Машина перевернулась на крышу и утонула в ледяной воде. Находившийся внутри человек погиб.

Прибывшие олонецкие спасатели достали автомобиль из кювета на дорогу, отключили аккумуляторную батарею. Пожарные извлекли погибшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. (фото источника)