Легковой автомобиль отбросило на грузовик на Лесном проспекте

Сегодня в 8:44 утра на Лесном проспекте в Петрозаводске произошло ДТП. Авария попала в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль при попытке опережения грузовика раскрутило на скользкой дороге и отбросило на идущее рядом транспортное средство.

Удар получился несильным. В результате ДТП движение на этом участке дороги оказалось затруднено.