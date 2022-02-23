23 февраля 2022, 14:51
Легковой автомобиль отбросило на грузовик на Лесном проспекте
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на скользкой дороге в карельской столице
Сегодня в 8:44 утра на Лесном проспекте в Петрозаводске произошло ДТП. Авария попала в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как легковой автомобиль при попытке опережения грузовика раскрутило на скользкой дороге и отбросило на идущее рядом транспортное средство.
Удар получился несильным. В результате ДТП движение на этом участке дороги оказалось затруднено.