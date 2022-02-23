Женщину с коляской попытались ограбить в Петрозаводске

В понедельник сотрудники полиции Петрозаводска нашли в соцсети видео инцидента, произошедшего на набережной Варкауса. На кадрах запечатлено, как к женщине, прогуливавшейся с коляской, подбежал неизвестный, выхватил из ее рук мобильный телефон и попытался убежать. Горожанка, однако, оказала сопротивление и вернула гаджет, а парень скрылся, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка раскрыли попытку грабежа еще до того, как 35-летняя пострадавшая обратилась с заявлением. Под подозрение попал 23-летний горожанин. Кроме того, полицейские выяснили, что в тот же день он повредил шлагбаум во дворе одного из домов.

По факту грабежа и вандализма возбуждены уголовные дела. Объяснить свои действия мужчина не смог. Фото pixabay.com/fsHH