Житель Петрозаводска истязал кошку и угрожал расправой матери

В Петрозаводске сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал тревоги из квартиры, расположенной на Перевалке. На место выехали бойцы Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказала стражам порядка 57-летняя женщина, которая и нажала тревожную кнопку, ее 34-летний сын устроил дома беспорядок, применил насилие в отношении кошки, а также угрожал ей физической расправой.

Агрессивного горожанина задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника