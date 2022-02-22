22 февраля 2022, 16:57
Происшествия

Женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на Первомайском проспекте

Сегодня в 9:16 в Петрозаводске на Первомайском проспекте автомобиль сбил женщину-пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как горожанка начала переходить дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль остановился, чтобы пропустить ее, но в это время в него сзади влетела другая машина, и первую отбросило на пешехода.

Женщина с трудом смогла подняться на ноги с помощью очевидцев и участников происшествия.

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Петрозаводск
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