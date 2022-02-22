Девочке-подростку из Карелии грозит шесть лет колонии

В Кондопоге завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки. Подростка обвиняют в краже денег с банковского счета, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в августе прошлого года девушка, находясь в Кондопоге и Петрозаводске, получила доступ к чужому мобильнику и с помощью личного кабинета банка перевела деньги на своей счет. Общий ущерб превысил 27 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Юной подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Anemone123