22 февраля 2022, 16:42
Девочке-подростку из Карелии грозит шесть лет колонии
Юная жительница республики воровала деньги с чужого банковского счета
В Кондопоге завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки. Подростка обвиняют в краже денег с банковского счета, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии следствия, в августе прошлого года девушка, находясь в Кондопоге и Петрозаводске, получила доступ к чужому мобильнику и с помощью личного кабинета банка перевела деньги на своей счет. Общий ущерб превысил 27 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Юной подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Фото pixabay.com/Anemone123