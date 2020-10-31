Легковой автомобиль горел в Карелии

Легковой автомобиль горел в минувшую пятницу, 30 октября, в Карелии, сообщает МЧС по РК.

«В 20:20 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в легковом автомобиле по адресу: Медвежьегорский район, пгт. Пиндуши, ул. Конституции у д.13. В 20:33 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1).

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99 (фото tksmi.ru).