Возгорание тушили сегодня пожарные в Кеми

Сегодня в 13 часов 57 минут подразделения ГКУ РК "Отряд противопожарной службы по Кемскому району" привлекались для ликвидации пожара на открытой территории в районе дома №1 по ул. Фрунзе, г. Кемь

К месту возгорания выдвинулись пять человек на двух машинах. Пожар ликвидирован в 14:06.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую Службу Спасения по телефону"01", с мобильных телефонов "101", "112-1”

Фото из группы ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"