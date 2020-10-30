В Карелию ввезли лесоматериалы по поддельным документам

По результатам изучения информации о выданных карантинных сертификатах, размещенной в Федеральной государственной информационной системе «Аргус-Фито», управлением Россельхознадзора по Республике Карелия были получены данные о ввозе на территорию Республики Карелия подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о балансах хвойных пород, с карантинными сертификатами, имеющими признаки подделки. Лесоматериалы были направлены в адрес карельских предприятий организацией из Новгородской области. На сегодняшний день установлено 26 случаев ввоза лесоматериалов общим объемом 1300 куб. м. Информация о выявлении документов с признаками подделки была передана Управлением в правоохранительные органы.

Новгородским линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено 8 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, в отношении должностного лица фирмы, осуществляющей поставки лесоматериалов в Республику Карелия.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото с сайта rsn-ki.ru