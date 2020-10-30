Житель Карелии разбил лицо полицейскому своей головой

В Сегеже возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в один из октябрьских дней сегежанин был задержан за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Его доставили в отделение. Там задержанный повел себя агрессивно и нанес удар головой в лицо оперативному дежурному. Тот получил телесные повреждения.

Теперь сегежанину грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото publika.md