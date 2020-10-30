Фотографии эвакуации детсада в Костомушке появились в сети Интернет

В сети появились фотографии, как воспитатели эвакуируют воспитанников в детском саду "Ауринко" в Костомукше. Они были опубликованы в паблике "2 пожарно-спасательного отряда ФПС по РК".

"27 октября в 12:34 личный состав 4-го караула Пожарно-спасательной часть № 6 по охране г. Костомукша выехал на проверку, по сигналу автоматической системы пожарной сигнализации в МБДОУ «Ауринко»",

- говорится в сообщении паблика.

На месте было установлено, что в результате нештатной работы механизма, происходит интенсивное задымления технического помещения учреждения. Одновременно из здания, силами работников детского дошкольного учреждения производится полная эвакуация воспитанников.

Дежурным караулом в кратчайшие сроки проведено устранение причины задымления, проверены все помещения на наличие людей, организовано проветривание помещений.

Благодаря слаженным, заранее отработанным действиям работников МБДОУ «Ауринко», не допущено травмирования детей и персонала,

– говорится в сообщении.

Портал «Петрозаводск говорит» писал ранее об этом инциденте. Чрезвычайная ситуация возникла в «Ауринко» во время тихого часа, когда дети спали. Внезапно в помещения сада стал поступать дым, сработала пожарная сигнализация.

Коллектив детского сада не впал в панику, а провел экстренную эвакуацию детей из здания. Старшие группы одевали и выводили, младших воспитанников и тех, кто долго не мог проснуться закутывали в одеяла и выносили. Несмотря на вполне понятную нервозность при эвакуации никто не пострадал.

Чтобы дети не простыли, их сразу же стали уводить в здание гимназии, которая расположена рядом. Сразу же выложили в соцсетях обращение к родителям, с просьбой как можно быстрее забрать детей.

Всего из здания было эвакуировано 158 детей и 48 сотрудников дошкольного учреждения. Довольно быстро начали подъезжать родители. На момент получения корреспондентом информации о ЧП в здании гимназии оставалось всего шестеро детей.

По словам начальника управления образования Костомукши Антонины Ланкиной, такое образцовое поведение в условиях чрезвычайной ситуации – заслуга коллектива «Ауринко» и заведующей детским садом Галины Владимировны Догодькиной лично. И это, несмотря на осложняющие факторы – холодное время года, тихий час и наличие совсем маленьких детей.

Фото из группы 2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК