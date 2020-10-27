В Костомукше сегодня экстренно эвакуировали воспитанников детсада
Срочную эвакуацию детей из здания детского сада «Ауринко» провели сегодня сотрудники дошкольного учреждения из города Костомукша.
В паблике «Костомукшский городской округ» об этом появилась следующая запись:
В связи с внештатной ситуацией, возникшей в здании дошкольного учреждения, большая просьба в ближайшее время забрать детей домой. В данный момент помещения детского сада закрыты, все ребята находятся в Гимназии. По приходе в Гимназию необходимо обратиться на вахту, где вам подскажут, где находится ваш ребенок.
Нашему корреспонденту удалось связаться с начальником управления образования Костомукши Антониной Ланкиной, которая рассказала следующее.
Чрезвычайная ситуация возникла в «Ауринко» во время тихого часа, когда дети спали. Внезапно в помещения сада стал поступать дым, сработала пожарная сигнализация.
Коллектив детского сада не впал в панику, а провел экстренную эвакуацию детей из здания. Старшие группы одевали и выводили, младших воспитанников и тех, кто долго не мог проснуться закутывали в одеяла и выносили. Несмотря на вполне понятную нервозность при эвакуации никто не пострадал.
Чтобы дети не простыли, их сразу же стали уводить в здание гимназии, которая расположена рядом. Сразу же выложили в соцсетях обращение к родителям, с просьбой как можно быстрее забрать детей.
Всего из здания было эвакуировано 158 детей и 48 сотрудников дошкольного учреждения. Довольно быстро начали подъезжать родители. На момент получения корреспондентом информации о ЧП в здании гимназии оставалось всего шестеро детей.
По словам Антониной Ланкиной, такое образцовое поведение в условиях чрезвычайной ситуации – заслуга коллектива «Ауринко» и заведующей детским садом Галины Владимировны Догодькиной лично. И это, несмотря на осложняющие действия факторы – холодное время года, тихий час и наличие совсем маленьких детей.
По предварительным данным, источником задымления стала сгоревшая во время работы стиральная машина.
В настоящий момент помещения детского сада проветриваются, завтра планируется возобновить работу учреждения в обычном режиме.
Фото с сайта 64 параллель
Фото заведующей детским садом взято с ее страницы в соцсетях