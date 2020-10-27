Групповое ДТП произошло сегодня в центре Петрозаводска

ДТП, в котором пострадало три автомобиля, произошло сегодня на пересечение проспекта Ленина и улицы Анохина в карельской столице, сообщает «ДТП Петрозаводска». Автомобили столкнулись в 10:23. Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.

Судя по кадрам, один из участников ДТП, двигаясь по проспекту Ленина в правой полосе движения, выехал на перекресток и начал маневр разворота. В это же время в средней полосе движения в прямом направлении двигался второй автомобиль. Разъехаться на перекрестке они не смогли.

От столкновения двигающийся в прямом направлении автомобиль занесло и развернуло, после чего он наехал на припаркованное за перекрестком транспортное средство.

О пострадавших не сообщается.