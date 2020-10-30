Петербуржец грубо нарушил скоростной режим в Карелии

Сегодня днем в Олонецком районе Карелии на трассе «Кола» сотрудники ГИБДД остановили ехавший с неприличной скоростью автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За рулем «Тойоты Камри» оказался 37-летний житель Санкт-Петербурга. Он разогнал свой автомобиль по Карелии до 157 км/ч, грубо нарушив ПДД.

Автомобилист был привлечен к административной ответственности.

В ГИБДД призвали водителей соблюдать ПДД, руководствоваться здравым смыслом и не подвергать опасности свою жизнь и жизни других участников движения. Фото пресс-службы Госавтоинспекции