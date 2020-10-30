Автомобиль грубо нарушил ПДД на Ключевой в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев грубого нарушения правил дорожного движения в карельской столице.

«30 октября в 09.56 в районе дома № 10 по улице Ключевая неустановленный водитель на неустановленном автомобиле нарушил правила дорожного движения – совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора»,

– говорится в сообщении.

По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку

«Просим помощи в установлении государственных регистрационный знаков автомобиля. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44»,