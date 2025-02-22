22 февраля 2025, 12:09
Легкоатлетка из Карелии стала чемпионкой России
Олеся Барышева завоевала золото на соревнованиях в Волгограде
Спортсменка из Карелии Олеся Барышева завоевала золото первенства России по легкой атлетике в пятиборье. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.
Соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет проходят в Волгограде. По сумме пяти видов программы карельская спортсменка набрала 3976 очков и стала чемпионкой.
В этом же виде программы Дарья Соголовская стала седьмой. // Фото центра спортивной подготовки