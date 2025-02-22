Легкоатлетка из Карелии стала чемпионкой России

Спортсменка из Карелии Олеся Барышева завоевала золото первенства России по легкой атлетике в пятиборье. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет проходят в Волгограде. По сумме пяти видов программы карельская спортсменка набрала 3976 очков и стала чемпионкой.

В этом же виде программы Дарья Соголовская стала седьмой. // Фото центра спортивной подготовки