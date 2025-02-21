В Карелии начали производить винтовки для биатлона

Винтовки для биатлона впервые произвели в Карелии. Спортивное оборудование произвели в Сегеже. Винтовку назвали «ВАРВАРа», об этом сообщили в региональном минпромторге.

Также на предприятии представили глушители для автоматов и новое оборудование – фрезерные станки с числовым программным управлением.

В апреле прошлого года на предприятии ООО «Эдган Машинери» начали производить беспилотные летательные аппараты. Компания наладила мелкосерийное производство FVP-дронов «КараМара» с долей отечественных комплектующих - 70%.

В будущем компания намерена расширить ассортимент продукции и нарастить мощности производства. // фото unsplash.com