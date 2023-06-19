Легкоатлет из Карелии сядет в колонию за избиение соседа в Петербурге

Суд в Петербурге огласил обвинительный приговор в отношении спортсмена Александра Хютте. Легкоатлет родился в Карелии в 1988 году. Ему дали два года колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Днем 23 мая нетрезвый Хютте поссорился в лифте дома на Приморском проспекте с пожилым соседом. Легкоатлет без повода ударил его в лицо кулаком, потом в подъезде бил по телу. Потерпевшему был причинен тяжкий вред.

Александр Хютте признал вину частично. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы и взыскал 490 тысяч рублей в счет возмещения материального и морального вреда.

Александр Хютте - четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции, победитель командного чемпионата Европы в 2011 году. Но в 2015-м его отстранили за прием запрещенных препаратов и уклонение от допинг-пробы.

Потом спортсмена дисквалифицировали на четыре года, а в 2021-м поймали с наркотиками. // фото: пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики