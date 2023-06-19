Две девочки-подростка пропали в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскиваются пропавших без вести девочек. Они обе - воспитанницы социального учреждения, сообщили в МВД Карелии.

Ранее подростки уже неоднократно уходили, они могут находиться в любом районе города.

Это Анастасия Максимовна Наумова 2006 года рождения. Она исчезла 8 июня.

Это Дарья Максимовна Александрова 2007 года рождения. Ее местонахождение неизвестно с 10 июня.

Всех, кому что-то известно о местонахождении девочек или видевших их в последнее время, просят сообщить по номерам телефонов: 8 953 533 36 55 или 8 8142 73 92 40. // фото: МВД Карелии