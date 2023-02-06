Легкий мороз прогнозируют синоптики на сегодня в Карелии

Сегодня, 6 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха -4, -6°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха -3, -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-10, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -8-10, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -3-8, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»