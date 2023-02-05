Ночью в Карелии подморозит до минус 22

Завтра, 6 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью -9, -14°С, местами при прояснениях -17, -22°С, на юге -6, -11°С, днем -3, -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-10, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -8-10, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -3-8, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com