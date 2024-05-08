Легендарную модель Nokia обновили и добавили функций

Полюбившийся многим на рубеже тысячелетий телефон Nokia 3210 получил вторую жизнь. Владелец бренда выпустил обновленную версию легендарного гаджета.

Ретро-телефон сохранил дизайн, но получил новые опции. Гаджет поддерживает связь типа 4G, оснащен 2,4-дюймовым цветным LCD-дисплеем и процессором Unisoc T107, но объем памяти у него небольшой - 64 МБ, флеш-накопителя – 128 МБ, пишет «Газета.Ru». При этом память можно «нарастить» до 32 ГБ за счет карты microSD. На задней панели есть фонарик и камера с разрешением 2 МП. В функционале есть Bluetooth, MP3-плеер, FM-радио, в телефоне есть и любимая многими игра Snake.

Гаджет выпущен в синем, золотистом и черном цветах. Ценник на ретро-мобильный будет зависеть от региона. В Европе гаджет будут продавать по 80 евро. // фото с сайта gsmarena.com/