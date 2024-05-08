Мощные вспышки зафиксировали на Солнце, Землю может накрыть буря

Две вспышки произошли утром 8 мая на Солнце, им присвоен высший балл X. После этого произошел крупный выброс массы в сторону нашей планеты.

По предварительным оценкам, выброс является крупнейшим в текущем майском всплеске активности, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ РАН).

Такие события на Солнце грозят приходом магнитных бурь.

Предварительно, приход солнечных масс к Земле ожидается 11 мая. Возможная сила магнитных бурь оценивается как G2-G3 – от умеренных до сильных. Более точный прогноз станет известен чуть позже. // фото freepik.com